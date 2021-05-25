Рада хочет попросить международные организации признать режим Лукашенко угрозой безопасности

Группа народных депутатов внесла в Верховную Раду проект постановления об обращении украинского парламента к международным организациям. Их хотят попросить признать режим Александра Лукашенко "таким, что угражает международной безопасности".

Проект постановления №5560 зарегистрирован в Раде 25 мая. Авторами документа выступили 29 нардепов из таких фракций: "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа", группы "За майбутнє".

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Рада может обратиться в международные организации касательно режима Лукашенко

В проекте постановления Верховную Раду просят обратиться в ООН, Еврокомиссию, Европарламент, ПАСЕ, Парламентские ассамблеи ОБСЕ и НАТО, правительства и парламенты стран мира.

Международные организации хотят попросить признать режим Александра Лукашенко, который ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси, "таким, что угрожает международной безопасности".

В то же время текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

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