Рада хочет попросить международные организации признать режим Лукашенко угрозой безопасности

25 мая 2021 , 15:54
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Источник:

24 канал

Группа народных депутатов внесла в Верховную Раду проект постановления об обращении украинского парламента к международным организациям. Их хотят попросить признать режим Александра Лукашенко "таким, что угражает международной безопасности".

Проект постановления №5560 зарегистрирован в Раде 25 мая. Авторами документа выступили 29 нардепов из таких фракций: "Европейская солидарность", "Голос", "Слуга народа", группы "За майбутнє".

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Рада может обратиться в международные организации касательно режима Лукашенко

В проекте постановления Верховную Раду просят обратиться в ООН, Еврокомиссию, Европарламент, ПАСЕ, Парламентские ассамблеи ОБСЕ и НАТО, правительства и парламенты стран мира.

Международные организации хотят попросить признать режим Александра Лукашенко, который ЕС и США не признают законно избранным президентом Беларуси, "таким, что угрожает международной безопасности".

В то же время текст документа на сайте Верховной Рады пока отсутствует.

Посадка самолета Ryanair в Минске и задержание Протасевича

  • 23 мая белорусские диспетчеры заявили, что пассажирский самолет, следовавший из Афин в Вильнюс, заминировали. Из-за этого его посадили в аэропорту Минска. Белорусские силовики обыскали пассажиров, журналиста Романа Протасевича и его девушку задержали, а взрывчатки так и не нашли.
  • Мать активиста сообщала, что он вроде в больнице в тяжелом состоянии. Впоследствии белорусские власти это опровергли и опубликовали видео, на котором Протасевич говорит, что все хорошо и на самом деле он якобы в СИЗО. В то же время на лице активиста виднелись следы от побоев.
  • После задержания журналиста мировое сообщество призвало отпустить его и наложить новые санкции на Беларусь. Ряд стран мира запретил авиасообщение с Минском. 25 мая Украина тоже прибегла к такому шагу.
Автор: Наталія Пристанська