Рада не признала выборы в Госдуму из-за "голосования" на оккупированных территориях
Источник:24 канал
Верховная Рада приняла постановление, которым признала нелегитимными выборы депутатов Госдумы России. Все из-за привлечения к голосованиям жителей оккупированных территорий.
Поддержали соответствующий документ 322 народных депутата. В нем говорится о непризнании выборов в Госдуму.
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Парламент Украины не признал выборы в Госдуму
Верховная Рада признает очередные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 года незаконными, а сложившуюся по их результатам Госдуму – нелегитимной,
– говорится в постановлении.
Кроме того, Рада призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации дать надлежащую оценку фальсифицированным выборам в России. В частности, просят не обходить вниманием факты незаконного голосования на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
Выборы в Госдуму России: что известно
- Голосование продолжались три дня – с 17 по 19 сентября 2021 года. В результате якобы победила правящая партия "Единая Россия".
- Россияне незаконно привлекли к выборам украинцев, живущих на оккупированных территориях.
- Людей массово вывозили автобусами в Ростовскую область. Российские паспорта им раздавали сразу возле участков, а за голосование "благодарили" продуктами.
- Принять участие в выборах можно было и в режиме онлайн, достаточно было иметь российский паспорт.
- Многие страны заявили, что не признают результаты голосования на оккупированных территориях Украины: в частности, США, Великобритания и Польша.