Рада обратилась к ООН и другим международным организациям из-за эскалации агрессии России

15 февраля 2022 , 11:03
Читати новину українською

Верховная Рада обратилась к ООН, а также другим международным организациям. Причина постановления – эскалация Россией ситуации вокруг Украины.

За соответствующее решение проголосовали 15 февраля 326 народных избранников, сообщает 24 канал. Это случилось на фоне угрозы нового нападения Кремля.

К теме Верховная Рада обратится в ООН, ОБСЕ и ПАСЕ из-за эскалации России

Из-за эскалации Россией: Рада проголосовала за обращение к ООН

Верховная Рада проголосовала за проект Постановления об обращении Верховной Рады Украины к:

  • Организации Объединенных Наций;
  • Европейскому Парламенту;
  • Парламентской Ассамблее Совета Европы;
  • Парламентской ассамблее ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе);
  • Парламентской ассамблее НАТО (Североатлантический альянс);
  • Парламентской ассамблее ОЧЭС (Организации Черноморского экономического сотрудничества);
  • правительствам и парламентам иностранных государств.

Документ направили в связи с эскалацией Россией ситуации вокруг Украины. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества отметил, что предложенные проектом постановления меры:

  • будут способствовать консолидации международно-правовых усилий;
  • имеют цель – недопущение расширения агрессивных действий России против Украины и всей центрально-восточной Европы.

Принятие постановления направлено на осуществление оперативных и решительных совместных действий для срыва намерений России по реализации военного сценария удовлетворения ее геополитических амбиций в отношениях с Украиной,
– говорится в заключении комитета.

Инициировало обращение руководство парламента

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 14 февраля заявил, что в ближайшее время будет зарегистрировано уже подписанное инициаторами постановление Верховной Рады авторства руководства парламента об обращении к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ОЧЭС и парламентам всего мира в связи с эскалацией России.

Стефанчук также призвал граждан Украины, включая народных депутатов, не поддаваться панике.

Коротко об угрозе вероятного нападения России на Украину

  • СМИ написали, что Россия может совершить новое нападение 16 февраля. Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшие дни наступления не будет.
  • 14 февраля Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. В документе подчеркнули, что этот день позволит укрепить устойчивость общества в условиях роста гибридных угроз, а также информационно-пропагандистского и морально-психологического давления на общественное сознание.
  • 15 февраля Дмитрий Кулеба рассказал, что в ОБСЕ применили инструментарий раннего предупреждения конфликтов. Министр объяснил, что Генеральная секретарь адресовала всем главам делегаций государств-участников специальное письмо, в котором привлекает внимание Постоянного совета ОБСЕ к росту напряжения и риску эскалации ситуации.

Данилов ответил, угрожает ли Украине наступление России 16 или 17 февраля – смотрите видео

 

Автор: Діана Квасневська