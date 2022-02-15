Рада обратилась к ООН и другим международным организациям из-за эскалации агрессии России
Верховная Рада обратилась к ООН, а также другим международным организациям. Причина постановления – эскалация Россией ситуации вокруг Украины.
За соответствующее решение проголосовали 15 февраля 326 народных избранников, сообщает 24 канал. Это случилось на фоне угрозы нового нападения Кремля.
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Из-за эскалации Россией: Рада проголосовала за обращение к ООН
Верховная Рада проголосовала за проект Постановления об обращении Верховной Рады Украины к:
- Организации Объединенных Наций;
- Европейскому Парламенту;
- Парламентской Ассамблее Совета Европы;
- Парламентской ассамблее ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе);
- Парламентской ассамблее НАТО (Североатлантический альянс);
- Парламентской ассамблее ОЧЭС (Организации Черноморского экономического сотрудничества);
- правительствам и парламентам иностранных государств.
Документ направили в связи с эскалацией Россией ситуации вокруг Украины. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества отметил, что предложенные проектом постановления меры:
- будут способствовать консолидации международно-правовых усилий;
- имеют цель – недопущение расширения агрессивных действий России против Украины и всей центрально-восточной Европы.
Принятие постановления направлено на осуществление оперативных и решительных совместных действий для срыва намерений России по реализации военного сценария удовлетворения ее геополитических амбиций в отношениях с Украиной,
– говорится в заключении комитета.
Инициировало обращение руководство парламента
Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук 14 февраля заявил, что в ближайшее время будет зарегистрировано уже подписанное инициаторами постановление Верховной Рады авторства руководства парламента об обращении к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ОЧЭС и парламентам всего мира в связи с эскалацией России.
Стефанчук также призвал граждан Украины, включая народных депутатов, не поддаваться панике.
Коротко об угрозе вероятного нападения России на Украину
- СМИ написали, что Россия может совершить новое нападение 16 февраля. Между тем секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшие дни наступления не будет.
- 14 февраля Владимир Зеленский объявил 16 февраля Днем единения. В документе подчеркнули, что этот день позволит укрепить устойчивость общества в условиях роста гибридных угроз, а также информационно-пропагандистского и морально-психологического давления на общественное сознание.
- 15 февраля Дмитрий Кулеба рассказал, что в ОБСЕ применили инструментарий раннего предупреждения конфликтов. Министр объяснил, что Генеральная секретарь адресовала всем главам делегаций государств-участников специальное письмо, в котором привлекает внимание Постоянного совета ОБСЕ к росту напряжения и риску эскалации ситуации.
Данилов ответил, угрожает ли Украине наступление России 16 или 17 февраля – смотрите видео