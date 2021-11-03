Рада планирует уволить 5 министров, устранить неточности в законе об олигархах: онлайн заседание

Верховная Рада собралась на заседание 3 ноября. На нем нардепы планируют уволить 5 министров и устранить неточности в законе об олигархах.

Заседание Верховной Рады началось в 10 часов. Нардепы планируют рассматривать кадровые изменения в правительстве.

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Верховная Рада планирует отправить в отставку 5 министров

Верховная Рада во время пленарного заседания рассмотрит правительственные кадровые вопросы, а именно отставки:

Романа Абрамовского – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины;

Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Олега Уруского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Андрея Тарана с должности министра обороны.

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Рада рассмотрит правки к проектам закона

Верховная Рада рассмотрит устранение несогласованностей в тексте закона об олигархах. В частности, речь идет о законе, который Рада приняла на заседании 23 сентября 2021 года.

Кроме того, Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект закона:

"О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений";

"О внесении изменений в административное и уголовное законодательство относительно внедрения деятельности Бюро экономической безопасности Украины";

"Об административной процедуре";

"О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака".

Что этому предшествовало

Предварительно известно, что новым министром обороны может стать Алексей Резников. Зато его на должности заменит нардеп Ирина Верещук. Министром защиты окружающей среды может стать заместитель Абрамовского Руслан Стрелец. Министром экономики может стать Юлия Свириденко. Олега Уруского в должности заменит глава Государственной таможенной службы Павел Рябикин.