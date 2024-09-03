Рада поддержала освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет от мобилизации

3 сентября 2024, 14:49
Читати новину українською
Автор: Анастасия Лукашевская

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. По его данным, "за" законопроект проголосовали 295 депутатов.

Смотрите также Зеленский рассмотрит петицию об уменьшении мобилизационного возраста

Речь о законопроекте № 11379-д. Именно этот документ предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет.

Этот законопроект запрещает мобилизацию мужчин от 18 до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус "ограниченно годных,
– уточнил Железняк.

Также документ предусматривает, что те, кто подпадает под эту категорию и кого уже успели мобилизовать, могут быть уволены в запас.

Рада проголосовала за законопроект в первом чтении / Фото из телеграмма Железняка

Почему возникла путаница с мобилизацией до 25 лет

  • В Украине снизили призывной возраст с 27 до 25 лет. Обновленный закон о мобилизации с апреля отменяет категорию ограниченно годных и срочную службу. Поэтому все уволенные срочники перешли в мобилизационный ресурс.
  • Поэтому, возникла несправедливая ситуация: те юноши, кого признали непригодными в мирное время - ограниченно годными в военное время, теперь подлежат мобилизации, а их ровесники, которых признали годным к военной службе, подпадают под статус призывника и, соответственно, мобилизации не подлежат".