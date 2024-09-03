Рада поддержала освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет от мобилизации

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет.

Об этом сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. По его данным, "за" законопроект проголосовали 295 депутатов.

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Речь о законопроекте № 11379-д. Именно этот документ предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет.

Этот законопроект запрещает мобилизацию мужчин от 18 до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус "ограниченно годных,

– уточнил Железняк.

Также документ предусматривает, что те, кто подпадает под эту категорию и кого уже успели мобилизовать, могут быть уволены в запас.

Рада проголосовала за законопроект в первом чтении / Фото из телеграмма Железняка

Почему возникла путаница с мобилизацией до 25 лет