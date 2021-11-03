Рада поддержала отставку министра экологии Романа Абрамовского

Парламентарии отправили в отставку Романа Абрамовского. Он занимал должность Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины с июня 2020 года.

За отставку Абрамовского проголосовали 322 нардепа. Произошло это на заседании 3 ноября.

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Отставка Абрамовского: главное

О том, что министр написал заявление об увольнении, стало известно 19 октября. Накануне нардеп Даниил Гетманцев говорил, что возможную отставку Абрамовского обсуждали на фракции.

По данным СМИ , новым министром может стать "слуга" Андрей Жупанин.

Уже экс-министр защиты окружающей среды и природных ресурсов заявил, что написать заявление об увольнении его побудили выводы СНБО. Согласно им, ведомство неэффективно выполняет свою работу. В то же время секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в отставке Абрамовского "нет ничего личного".

Если бы он работал качественно и было бы совсем другое исполнение указов президента, то не было бы такого решения. Мы хотим, чтобы все указы президента выполнялись,

– объяснил чиновник.

Что известно о Романе Абрамовском?

Он был Он был назначен министром экологии 19 июня 2020 года. Тогда кандидатуру Абрамовского поддержали 264 нардепа. В 2015 году он несколько месяцев являлся заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Кадровые изменения в Кабмине: что известно

Верховная Рада во время пленарного заседания 3 ноября рассмотрит правительственные кадровые вопросы, а именно отставки:

Романа Абрамовского – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины;

Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;

Олега Урусского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;

Андрея Тарана с должности министра обороны.

Слухи о кадровых изменениях в правительстве распространялись в СМИ не первый месяц. В частности, в конце октября нардеп Галина Янченко заявила, что на следующей неделе народные депутаты намерены уволить 5 министров.

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