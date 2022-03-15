Рада поддержала признание добровольцев теробороны ветеранами войны

Верховная Рада проголосовала за признание добровольцев Территориальной обороны ветеранами войны. Депутаты поддержали изменения в законопроект №7151.

К перечню ветеранов войны добавили воюющих в 2022 году

"За" проголосовали 344 депутата, сообщает 24 канал. Всего на заседание Верховной Рады 15 марта пришло 345 народных избранников.

К теме В Украине военное положение продлили до 25 апреля

Сообщается, что в список ветеранов войны и членов семей погибших добавили тех, кто воевал в 2014 году и воюет сейчас – в 2022-м.

В целом парламент принял 20 законов, ключевые из которых:

Достойно внимания – Тероборона забрала танки, которые бросили оккупанты: смотрите видео