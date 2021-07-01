Рада предварительно поддержала законопроект об олигархах

1 июля 2021 , 18:02
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Верховная Рада поддержала в первом чтении инициированный президентом законопроект об олигархах. Накануне профильный комитет рекомендовал парламенту проголосовать за него.

Проект закона рассмотрели на внеочередном заседании Рады 1 июля. За его принятие за основу свои голоса отдали 275 народных депутатов.

Узнайте больше Кто такие олигархи: полный текст законопроекта Зеленского

Как рада проголосовала за законопроект против олигархов

Законопроект №5599, имеющий полное название "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономически или политический вес в общественной жизни (олигархов)" поддержали в первом чтении.

Приняли законопроект силами нардепов "Слуги народа", "За майбутнє", "Довіра" и внефракционных. Против была "Европейская солидарность" и "Голос", а "Батькивщина" – воздержалась.


Как фракции голосовали за законопроект против олигархов / Фото с твиттера Верховной Рады

В дальнейшем законопроект должны рассмотреть во втором чтении и принять в целом.

Как нардепы голосовали за законопроект об олигархах: смотрите видео 24 канала

Детали поддержанного Радой документа

Законопроект предусматривает создание в Украине реестра олигархов. Для того, чтобы попасть в список, человек должен отвечать не менее 3 критериям из 4 установленных:

  • занимать высокие госдолжности, иметь мандат или финансировать политические партии;
  • владеть или контролировать СМИ;
  • быть конечным бенефициаром предприятия, что является естественной монополией;
  • иметь активы, превышающие 2 миллиарда гривен.

Основной целью документа является превращение олигархов на бизнесменов.

Напомним, ранее проголосовать за этот документ Раде рекомендовал профильный комитет. А "Слуга народа" сообщила, что голосов за его принятие достаточно.

Текст законопроекта об олигархах

Идея создания законопроекта об олигархах: что известно

  • 15 апреля 2021 года Владимир Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. Он отметил, что у олигархов будет выбор: попасть под санкции или прекратить незаконную деятельность.
  • Секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов отметил, что олигархи "имеют очень большое влияние на экономику, внутриполитические и внешнеполитические процессы". И таких олигархов можно назвать по меньшей мере 13.
  • 3 июня президент подал в Раду законопроект о предотвращении угрозы олигархов нацбезопасности. Политик обозначил его как неотложный.
Автор: Наталія Пристанська