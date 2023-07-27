Рада проголосовала за отставку министра культуры Ткаченко

Верховная Рада отправила в отставку министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко. Голосование состоялось в четверг, 27 июля.

"За" отставку Ткаченко с должности министра культуры и информационной политики проголосовал 321 депутат, пишет 24 Канал. Также в Раде рассказали, когда могут назначить нового министра.

Смотрите также Действовал как руководитель медиахолдинга: какие основные ошибки Ткаченко в должности Министра культуры

Вопрос назначения нового министра пока не на повестке дня

В частности, нардеп фракции "Голос" Ярослав Железняк написал, что "вопрос назначения нового министра сегодня не стоит на повестке дня и, скорее всего, не будет на этой неделе".

Ярослав Железняк также сообщил, что Александр Ткаченко лично пришел в Раду. Вопрос отставки Ткаченко парламент рассматривал в его присутствии.

Ранее Ткаченко сообщил, что отчитывался о проделанной работе в Министерстве культуры и информационной политики Украины во время своей каденции на заседании Комитета ВРУ по вопросам гуманитарной и информационной политики. По его словам, это формальная процедура отчета перед отставкой.