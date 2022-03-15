Рада разрешила отменять меру пресечения для призыва подозреваемых в армию

Верховной Радой разрешила отменять меры пресечения подозреваемым и обвиняемым. При этом такие лица должны появиться для призыва на военную службу по мобилизации.

Соответствующий закон украинский парламент принял 15 марта. Поддержали документ 341 нардеп. Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

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Как будет проходить процедура

С ходатайством об отмене меры пресечения подозреваемый должен обратиться к прокурору. Впоследствии прокурор обращается к следственному судье или суду, рассматривающему уголовное производство.

Что должно содержать ходатайство об отмене предохранения

Изложение обстоятельств, свидетельствующих о том, что лицо подпадает под призыв военную службу во время мобилизации.

Заключение о пригодности к несению военной службы в условиях военного положения.

Изложение обстоятельств, указывающих на отсутствие рисков, в частности относительно уклонения от службы.

Следователь судья или суд должны безотлагательно рассмотреть такое ходатайство. При наличии достаточных оснований они вправе отменить меру пресечения в виде содержания под стражей для призыва.

В случае положительного решения подозреваемый должен безотлагательно, но не позднее 24 часов явиться для призыва. Если же это не произойдет, прокурор должен подать ходатайство об избрании этому лицу меры пресечения в виде содержания под стражей.

Контроль за исполнением определения следственного судьи или суда об отмене меры пресечения во время мобилизации возлагается на прокурора.

Интересные моменты

По ходатайству подозреваемого суд может изменить меру пресечения в виде залога на личное обязательство. Но в таком случае переданные в залог деньги должны уйти на оборону Украины. Их направят на специальные счета Национального банка.

Также в местах ведения активных боевых по ходатайству подозреваемого или обвиняемого суд вправе рассмотреть изменение меры пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.

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Совершившие каких преступлений не могут воспользоваться этим законом

Против основ национальной безопасности

Умышленное убийство

Незаконное лишение свободы или похищение человека

Захват заложников

Изнасилование

Сексуальное насилие

Принуждение к вступлению в половую связь

Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста

Развращение несовершеннолетних

Создание преступной организации

Умышленное установление или распространение в обществе преступного воздействия

Бандитизм

Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности

Террористический акт

Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований

Нападение на объекты, на которых имеются предметы, представляющие повышенную опасность для окружающих

Угон, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотреблением служебным положением

Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств

Использование денег, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств

Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Угон, присвоение, вымогание наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением

Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта

Посев или выращивание снотворного мака или конопли

Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров

Угон, присвоение, вымогательство прекурсоров или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением

Угон, присвоение, вымогание оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием

Незаконное введение в организм наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Склонение к употреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Незаконное публичное употребление наркотических средств

Организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт поддельных документов на получение наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров

Незаконная выдача рецепта на право приобретения наркотических средств или психотропных веществ

Нарушение установленных правил обращения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров

Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств

Передача или сбор сведений, составляющих служебную информацию, собранную в процессе оперативно-розыскной, контрразведывательной деятельности, в сфере обороны страны

Уклонение от призыва на срочную военную службу, военную службу по призыву лиц офицерского состава

Уклонение от призыва по мобилизации

Уклонение от военного учета или специальных сборов

Военное преступление

Неподчинение (открытый отказ выполнить приказ начальника)

Невыполнение приказа

Сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению служебных обязанностей

Угроза или насилие в отношении начальника

Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими в отсутствие отношений подчиненности

Самовольное оставление воинской части или места службы

Дезертирство

Уклонение от военной службы путем самоувечья или другим способом

Похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или иного военного имущества, а также завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества

Неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества

Утрата военного имущества

Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружения

Бездействие военной власти

Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий

Сдача или оставление врагу средств ведения войны

Оставление погибающего военного корабля

Самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием

Добровольная сдача в плен

Преступные действия военнослужащего, находящегося в плену

Мародерство

Насилие над населением в районе военных действий

Пропаганда войны

Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны

Нарушение законов и обычаев войны

Применение оружия массового поражения

Разработка, производство, приобретение, хранение, сбыт, транспортировка оружия массового поражения

Экоцид (массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов)

Геноцид (полное или частичное уничтожение любой национальной, этнической, расовой или религиозной группы)

Актуально Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией

Обоснование необходимости принятия закона

Инициаторы документа напомнили, что в Украине – сейчас сложная ситуация из-за вторжения России. Кроме того, на всей украинской территории ввели военное положение.

Поэтому насущна необходимость оперативно доукомплектовывать украинскую армию и другие военные формирования. В таком случае предлагаем предоставить возможность подозреваемым или обвиняемым обратиться к прокурору с заявлением об отмене меры пресечения для дальнейшего призыва такого лица на военную службу во время мобилизации,

– отметили нардепы.

По их словам, цель закона – усовершенствование уголовного процессуального законодательства, действующего в условиях военного положения. Он позволит реализовать гражданам Украины, пригодным к военной службе по состоянию и возрасту, конституционную обязанность по защите Отечества в условиях военного положения.

Кто из нардепов стал инициатором закона

"Слуга народа"

Сергей Ионушас

Александр Бакумов

Вячеслав Медяник

Галина Михайлюк

Владлен Неклюдов

Александр Федиенко

Андрей Стрихарский

Максим Ткаченко

Максим Дирдин

Павел Фролов

Александр Корниенко

Тарас Тарасенко

Максим Павлюк

Владислав Бородин

"Батькивщина"

Сергей Власенко

ОПЗЖ

Григорий Мамка

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