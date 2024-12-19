Рада со второй попытки отозвала Бойко из Комитета по вопросам прав человека

Юрия Бойко отозвали из Комитета по вопросам прав человека. За соответствующее решение проголосовали 258 нардепов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Ярослава Железняка.

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Нардепы смогли отозвать Бойко из Комитета

На заседании 19 декабря Верховная Рада со второй попытки отозвала Юрия Бойко с должности члена Комитета ВР по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

За соответствующее решение уже проголосовали 258 народных избранников. В то же время днем ранее, 18 декабря, за отзыв Бойко голосовало лишь 217 нардепов.



Рада проголосовала за отзыв Бойко / Фото Ярослав Железняк

Железняк также обнародовал, как голосовали народные депутаты. Так, в "Слуге народа" за отзыв Бойко проголосовали 182 нардепа (18 декабря это решение поддерживали 166 депутатов). Увеличилось и тех, кто голосовал в "Европейской солидарности" – 24 голоса по сравнению с 17 голосами 18 декабря.

В "родной" для Бойко фракции "Платформа за жизнь и мир" и дальше голосовали против или просто не участвовали. Также больше голосов "за" отдала "Батькивщина", "Голос" и другие внефракционные депутаты.



Как голосовали за отзыв Бойко / Фото Ярослава Железняка



Как голосовали разные партии / Фото Ярослава Железняка

Напомним, что на заседании 18 декабря ВР не хватило 9 голосов, чтобы отозвать Бойко. Впоследствии в сети опубликовали поименный список и стало известно, как каждая из партий голосовала за отзыв.