Рада утвердила порядок проведения военного погребального ритуала

Парламент Украины принял закон относительно военного погребального ритуала. Нардепы, таким образом, урегулировали вопрос памяти погибших и умерших военнослужащих.

Этим документом внесли изменения в закон "Об Уставе гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Украины". За это нардепы голосовали 2 июля 278 голосами.

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В законе определен порядок захоронения военных

В законе говорится о том, как именно должно состояться захоронение погибших военных. Также определили полномочия военных должностных лиц в организации прощания.

Расширенные положения по погребению с ритуалом с почетным караулом в отношении:

военнослужащих, погибших при защите независимости и территориальной целостности Украины,

военных, погибших при исполнении обязанностей военной службы,

умерших или погибших УБД,

участников АТО/ООС,

лиц с инвалидностью вследствие войны,

миротворцев.

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