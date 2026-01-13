Рада уволила Дениса Шмыгаля с должности министра обороны

Министра обороны Украины Дениса Шмыгаля уволили с должности. В то же время появилась информация о том, кем его могут назначить.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пленарное заседание Верховной Рады.

Что известно об увольнении Шмыгаля?

Верховная Рада поддержала увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины, которую он занимал в период с 17 июля 2025 года. Напомним, что до этого чиновник длительное время был премьер-министром страны.

Известно, что "за" увольнение Дениса Шмыгаля с вышеупомянутой должности во вторник, 13 января, проголосовало 265 народных депутатов, свой голос "против" отдали 8 человек. Еще 32 – воздержались, остальные 30 не приняли участия в голосовании.

Предположительно, Дениса Шмыгаля теперь могут назначить министром энергетики и первым вице-премьер-министром, ранее сообщали, что такую должность ему предложил украинский президент Владимир Зеленский.



Результаты голосования в Верховной Раде / Фото Ярослава Железняка

