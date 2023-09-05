Рада уволила с должности главы Фонда госимущества Рустема Умерова

5 сентября 2023, 14:32
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Ярослав Железняк

Верховная Рада поддержала освобождение от должности Председателя ФГИУ Рустема Умерова. Голосование прошло сегодня, 5 сентября.

Отметим, что Умеров должен стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова. Голосование должно состояться 6 сентября.

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ВРУ уволила Умерова

Как стало известно, парламент поддержал увольнение с поста председателя ФГИУ Рустема Умерова. "За" проголосовали 302 депутата.

Ждем сегодня внесение предложения от президента назначить его министром обороны Украины, а завтра голосование,
– написал нардеп Ярослав Железняк.


Голосование за увольнение Умерова / фото Ярослава Железняка

Что этому предшествовало

  • Напомним, что накануне глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров подал в Раду заявление об увольнении. Он должен стать новым министром обороны.
  • Отметим, что Умеров подал заявление 4 сентября.
  • В этот же день Алексей Резников подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины.
  • Американские журналисты считают, что назначение крымского татарина на должность министра обороны Украины дает по меньшей мере два четких сигнала. В частности, оно свидетельствует о намерениях Украины.
  • Журналисты объясняют, что в целом назначение Умерова представляет четкие сигналы как противникам, так и союзникам Киева.
  • Кстати, журналисты также напомнили, что Рустем Умеров был главой комиссии Украины по мониторингу международной финансовой и военной помощи во время войны. Более того, работая председателем Фонда государственного имущества, он активизировал приватизационные процессы в стране.

Автор: Софія Ропан