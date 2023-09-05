Рада уволила с должности главы Фонда госимущества Рустема Умерова
5 сентября 2023, 14:32Читати новину українською
Источник:Ярослав Железняк
Верховная Рада поддержала освобождение от должности Председателя ФГИУ Рустема Умерова. Голосование прошло сегодня, 5 сентября.
Отметим, что Умеров должен стать новым министром обороны вместо Алексея Резникова. Голосование должно состояться 6 сентября.
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ВРУ уволила Умерова
Как стало известно, парламент поддержал увольнение с поста председателя ФГИУ Рустема Умерова. "За" проголосовали 302 депутата.
Ждем сегодня внесение предложения от президента назначить его министром обороны Украины, а завтра голосование,
– написал нардеп Ярослав Железняк.
Голосование за увольнение Умерова / фото Ярослава Железняка
Что этому предшествовало
- Напомним, что накануне глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров подал в Раду заявление об увольнении. Он должен стать новым министром обороны.
- Отметим, что Умеров подал заявление 4 сентября.
- В этот же день Алексей Резников подал заявление об отставке с должности министра обороны Украины.
- Американские журналисты считают, что назначение крымского татарина на должность министра обороны Украины дает по меньшей мере два четких сигнала. В частности, оно свидетельствует о намерениях Украины.
- Журналисты объясняют, что в целом назначение Умерова представляет четкие сигналы как противникам, так и союзникам Киева.
- Кстати, журналисты также напомнили, что Рустем Умеров был главой комиссии Украины по мониторингу международной финансовой и военной помощи во время войны. Более того, работая председателем Фонда государственного имущества, он активизировал приватизационные процессы в стране.