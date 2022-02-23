В Украине ввели чрезвычайное положение
Верховная Рада Украины 23 февраля ввела чрезвычайное положение почти на всей территории нашего государства. Такое решение не распространяется только на территории Донецкой и Луганской областей.
С такой просьбой в парламент обратился Совет нацбезопасности и обороны. Причиной стало обострение ситуации на оккупированном Донбассе, передает 24 канал.
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Эти превентивные меры нужны для того, чтобы в стране было спокойствие, чтобы работала экономика,
– объяснял секретарь СНБО Алексей Данилов.
За такое решение проголосовали 335 нардепов.
Как голосовали фракции / Скриншот по видео
По словам Данилова, областные комиссии, в которые будут входить представители всех органов государственной и местной власти, будут анализировать ситуацию на местах и вводить определенные меры, предусматривающие режим чрезвычайного положения.
Верховная Рада ввела в Украине чрезвычайное положение: видео
Какие новые правила будут действовать
Ограничения могут как ужесточать, так и ослаблять. В частности:
- установление особого режима въезда и выезда (при необходимости),
- ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости),
- усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства,
- запрет проведения массовых мероприятий, кроме мероприятий, запрет на проведение которых устанавливается судом (при необходимости),
- запрет забастовки,
- временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания,
- введение комендантского часа,
- проверка документов у граждан, в необходимых случаях – проведение личного досмотра,
- запрет призывникам и военнообязанным менять место жительства без соответствующего уведомления об этом территориального органа комплектования,
- запрет изготовления и распространения информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку,
- запрет работы любительских радиопередающих средств,
- особые правила пользования связью и передачи информации через компьютерные сети (при необходимости).
Ситуация в Украине: последние новости
- Российские оккупанты продолжают усиливать напряжение и свою циничную агрессию. Следовательно, украинские спецслужбы заметили активность России возле границ. Военное присутствие Кремль наращивает вблизи Харьковской области.
- Кроме того, что ввели чрезвычайное положение в СНБО предупреждают, что, возможно, будет и комендантский час.
- Также Алексей Данилов заявлял, что в ВСУ призывают 36 тысяч резервистов. Это именно то количество, которое нужно сейчас нашей армии в сложившейся ситуации.
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