Рада запретила мобилизацию мужчин от 18 до 25 лет

Верховная Рада запретила мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Соответствующий законопроект 11379-д принят во втором чтении и в целом.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк. За соответствующее решение проголосовали народные избранники на заседании 9 октября.

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Мобилизовать до 25 лет не будут

На заседании Верховная Рада приняла в целом законопроект 11379-д. Он предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет. Проще говоря, отныне мобилизация мужчин в возрасте от 18 до 25 лет запрещена.

За соответствующее решение проголосовали 311 народных депутатов.

Что известно о законопроекте 11379-д Законопроект 11379-д сначала разрабатывали, чтобы предоставить отсрочку от мобилизации военнообязанным до 25-летнего возраста, которые ранее имели статус ограниченно годных по состоянию здоровья. Однако впоследствии стало известно, что действие закона распространиться не только на ограниченно годных, а на всех мужчин в возрасте до 25 лет. Однако, тех, кого мобилизовали ранее, пока увольнять со службы не будут. Как пишут в СМИ, для этого создадут другой механизм.

Поэтому, мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет теперь могут только добровольно. Закон 11379-д вступит в силу после того, как его подпишет президент Украины, а текст – опубликуют.

К слову, В ВР также предлагают вдвое уменьшить штрафы за необновление военно-учетных данных. Так, в карточке законопроекта № 12093 предлагают снизить штрафы до 8,5 тысячи гривен при добровольном обращении в ТЦК и СП для уточнения персональных данных.

Кроме того, уже в этом году могут ввести экономическое бронирование. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Даниил Гетманцев сообщил, что это может принести в бюджет около 8 миллиардов гривен ежемесячно.

Так, могут позволить бронировать военнообязанных работников при условии уплаты повышенного военного сбора в 20 400 гривен ежемесячно за работника. Так, правительство предлагает изменения в бронировании по принципу "воюй или работай", что имеет целью создание дополнительных рабочих мест и повышение заработных плат, а также содействие возвращению украинцев в страну.