В Раде 18 февраля заслушают Шмыгаля и Резникова касательно ситуации с эскалацией

В пятницу, 18 февраля, нардепы заслушают доклады премьер-министра Дениса Шмыгаля и министра обороны Алексея Резникова. Главной темой докладов будет ситуация с эскалацией.

Произойдет это во время часа вопросов к правительству и продлится 2 часа.

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Парламентарии должны услышать:

информацию министра финансов по обеспечению финансовыми ресурсами вопросов, требующих неотложного решения;

информацию министра обороны относительно ситуации на границах Украины и деэскалации и о состоянии комплектования сил территориальной обороны;

и деэскалации и о состоянии комплектования сил территориальной обороны; информацию премьер-министра относительно состояния энергетической безопасности Украины.

Заметим, что в Верховной Раде 14 февраля состоится совещание по оценке ситуации в Украине. Участие в нем примут представители фракций и групп.

Ранее руководство "Слуги народа" рекомендовало своим нардепам не выезжать за пределы Киева. Ведь сейчас в Верховной Раде должны быть голоса на случай, если придется принимать срочные решения.

Добавим, что паника в обществе является не менее опасной, чем реальная война. К сожалению, нагнетание ситуации уже принесло негативные последствия Украине:

Десятки стран призвали своих граждан не ехать в Украину, а тем кто сейчас в нашей стране – покинуть ее. Однако власти призывают не паниковать.

Нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину с 13 по 17 февраля. На такой же шаг пошла и компания SkyUp, которая из-за запрета лизингодателя не смогла посадить свой самолет в Киеве. Впоследствии летать над Украиной отказалась и норвежская авиакомпания Norwegian.

На время проведения российских учений авиакомпаниям рекомендуют воздержаться от полетов над Черным морем.

Несмотря на разгон паники, в Мининфраструктуры и Украэрорухе убеждают, что Украина не закрывает свое воздушное пространство для самолетов. Но украинские страховщики получили уведомление о временном снятии с покрытия военных рисков в авиационном страховании.

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Полный текст публикации Верховной Рады:

В пятницу, 18 февраля, час вопросов к правительству продлится два часа и Верховная Рада заслушает: