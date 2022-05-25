Впрочем, есть вероятность, что его могут зарисовать. Все из-за протеста Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций.

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В Совете церквей возмущены муралом "Святая Джавелина"

Так, религиозные деятели призывают киевские власти и городских активистов соблюдать нормы законодательства Украины, которое обязывает с должным уважением относиться к религиозным убеждениям наших сограждан.

Свой протест по поводу мурала "Святая Джавелина" Всеукраинский Совет Церквей направил Президенту Украины Владимиру Зеленскому и мэру Киева Виталию Кличко.

Стены многоэтажек в столице являются не частной галереей, а публичным пространством, поэтому при создании новейших художественных продуктов на них просим соблюдать нормы украинского законодательства, обязывающего с должным уважением относиться к религиозным убеждениям членов украинского общества,

– призывает Совет Церквей.

В Раде подчеркнули, что этот мурал без должного общественного обсуждения уже начали рисовать на доме по улице Авиаконструктора Антонова 13 в Соломенском районе Киева.

"Святая Джавелина" расположилась в Соломенском районе / Фото АрмияInform

На нем якобы Богородица держит в руках переносной противотанковый ракетный комплекс FGM-148 "Джавелин", который используют для остановки российской агрессии.

По словам религиозных деятелей, они, верующие люди Украины, выражают категорическое неприятие. Также добавили, что протестуют по поводу выражений публичного псевдоискусства, которые используют религиозные чувства и символы как объект пародии.

В Киеве завершили мурал "Святая Джавелина"

Мем "Святая Джавелина" стал известен не только в Украине, но и за ее пределами. С ней делают мерч, а в футболках с ее изображением ходят президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников. Впрочем, теперь она появилась еще и на одном из столичных построек. Вчера, 24 мая, закончились работы по созданию мурала.

Спонсировал создание мурала канадско-украинский бренд Saint Javelin. А созданием занималась творческая группа из четырех художников Kailas-V.

Муралы в поддержку Украины в разных странах:

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