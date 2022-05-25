Втім, є ймовірність, що його можуть замалювати. Все через протест Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій.

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У Раді церков обурені муралом "Свята Джавеліна"

Так, релігійні діячі закликають київську владу та міських активістів дотримуватися норм законодавства України, яке зобов'язує з належною пошаною ставитися до релігійних переконань наших співгромадян.

Свій протест щодо муралу "Свята Джавеліна" Всеукраїнська Рада Церков спрямувала Президенту України Володимиру Зеленському та меру Києва Віталію Кличку.

Стіни багатоповерхівок у столиці є не приватною галереєю, а публічним простором, тому при створенні новітніх мистецьких продуктів на них просимо дотримуватися норм українського законодавства, яке зобов'язує з належною пошаною ставитися до релігійних переконань членів українського суспільства,

– закликає Рада Церков.

У Раді підкреслили, що цей мурал без належного громадського обговорення вже почали малювати на будинку по вулиці Авіаконструктора Антонова 13 в Солом'янському районі Києва.

"Свята Джавеліна" розташувалась в Солом'янському районі / Фото АрміяInform

На ньому нібито Богородиця тримає в руках переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 "Джавелін", який українці використовують для зупинення російської агресії.

За словами релігійних діячів, вони, віруючі люди України, висловлюють категоричне несприйняття. Також додали, що протестують щодо виразів публічного псевдомистецтва, які використовують релігійні почуття та символи як об'єкт пародії.

У Києві завершили мурал "Свята Джавеліна"

Мем "Свята Джавеліна" став відомим не тільки в Україні, але і за її межами. Зі нею роблять мерч, а у футболках з її зображенням ходять президент України Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков. Втім, тепер вона з'явилася ще й на одній зі столичних будівель. Вчора, 24 травня, закінчилися роботи над створенням муралу.

Спонсорував створення муралу канадсько-український бренд Saint Javelin. А створенням займалася творча група з 4 художників Kailas-V.

Мурали на підтримку України у різних країнах:

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