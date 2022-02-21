В Раде готовятся к разным сценариям, – Стефанчук о возможности введения военного положения
Верховная Рада рассматривает разные сценарии развития российской агрессии. Политики готовятся реагировать на угрозу и одобрять важные решения.
Стефанчук надеется, что военного положения не будет
Одним из таких решений может быть введение в Украине военного положения. Об этом глава парламента Руслан Стефанчук заявил, отвечая на вопросы журналистов после согласительного совета, информирует 24 канал.
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Надеюсь, до этого (введение военного положения – 24 канал) не дойдет,
– подчеркнул Стефанчук.
Политик отметил, что Верховная Рада вводит военное положение только после того как соответствующий указ подпишет президент.
"Пока нет такого указа – не о чем говорить. Я очень надеюсь, что мы завершим этот путь своей победой политико-дипломатическим путем", – добавил глава парламента.
Последние новости о российской угрозе
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