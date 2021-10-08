В Раде почтили минутой молчания память Антона Полякова: видео из парламента

Нардеп Антон Поляков умер ночью 8 октября. После начала пленарного заседания Рады парламентарии почтили память политика минутой молчания.

С таким предложением сразу после открытия заседания выступил председательствующий Руслан Стефанчук.

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Истинный, честный, порядочный, – Батенко о Полякове

Уже после того, как депутаты стоя почтили память умершего коллеги, Стефанчук предоставил слово Тарасу Батенко. Он является сопредседателем фракции "За майбутнє", в состав которой входил Антон Поляков.

С неописуемым сожалением мы говорим о смерти нашего друга и товарища. Истинный, правдолюб, порядочный, честный, который, как и многие из вас избирался в эти стены парламента, чтобы делать добро. Это цена украинской политики,

– отметил Батенко.

Нардеп отметил, что еще вчера Поляков принимал участие во внеочередном заседании Рады, которое долго ждали, но которое встретило пустыми рядами. По словам Батенко, Поляков "сделал свое чистое начало в политике, однако дальше его сердце не выдержало".

Уже в кулуарах Батенко отметил, что за внеочередное заседание 7 октября, которое провалилось, Поляков собирал подписи несколько месяцев. Относительно того, угрожали ли его коллеге по фракции, такой информации у Батенко нет.

Смотрите видео чествования памяти Полякова из Рады:

Что известно о смерти Антона Полякова: