В Раде предлагают не сажать за дезертирство, если военный вернется к службе

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 11322. Согласно которому предлагают освобождать от уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части и дезертирство во время военного положения.

Впрочем, для этого необходимо добровольно заявить о намерении вернуться в воинскую часть. Также такое право предлагают предоставлять только тем, кто впервые совершил уголовное преступление, предусмотренное статьями о самовольном оставлении воинской части или места службы и дезертирстве.

Сейчас это просто законопроект, который находится на стадии рассмотрения Комитета. В дальнейшем его могут принять, а могут и отклонить.

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Что известно об отмене наказания за дезертирство

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект № 11322, который предусматривает совершенствование уголовной ответственности за преступления против порядка несения или прохождения военной службы во время действия военного положения.

Законопроект предлагает освободить от уголовной ответственности лиц, впервые совершивших уголовные правонарушения, предусмотренные статьями 407 (самовольное оставление воинской части или места службы) и 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины.

Для этого необходимо, чтобы военнослужащий до окончания досудебного расследования добровольно заявил следователю или прокурору о намерении вернуться в воинскую часть или место службы для продолжения службы.

Освобождение от уголовной ответственности возможно только при условии предоставления командиром воинской части письменного согласия на продолжение службы таким военнослужащим.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что только за период с января по апрель 2024 года зарегистрировано 10 584 уголовных производств по статье 407 и 7 306 производств по статье 408. Всего на сегодня в производстве органов досудебного расследования находится почти 19 тысяч уголовных производств за совершение военных уголовных правонарушений.

Заметим, что действующее уголовное законодательство не предусматривает возможности освобождения военнослужащих от уголовной ответственности за впервые совершенные правонарушения во время действия военного положения, даже при условии искреннего раскаяния и желания вернуться к службе.

ГБР ориентируется на возвращение дезертиров в части

Ранее директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявил, что их ведомство предоставляет приоритет возвращению военнослужащих, которые самовольно оставили место службы, в их части, а не открытию уголовных производств.

По его словам, целью является возвращение бойцов на боевые позиции, а не улучшение статистики уголовных дел. Сухачев отметил, что Генштаб ВСУ, военная служба правопорядка, СБУ и Нацполиция разработали эффективную схему, которая позволяет быстро установить местонахождение военнослужащих и вернуть их на службу.

В то же время представитель ГБР Ольга Сапьян заявила, что основная задача сейчас – иметь сильную армию. Она пояснила, что уголовные производства открываются по факту, к расследованию привлекаются соответствующие специалисты и следственные оперативные группы.

Дезертиры выявляются с помощью всего спектра методов ГБР, их находят и возвращают в воинскую часть. Она подчеркнула, что это делается для укомплектования воинских частей и для предупреждения военнослужащих о последствиях нарушения закона.