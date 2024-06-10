Втім, для цього необхідно добровільно заявити про намір повернутися до військової частини. Також таке право пропонують надавати лише тим, хто вперше вчинив кримінальне правопорушення передбачене статтями про самовільне залишення військової частини або місця служби та дезертирство.

Зверніть увагу! Наразі це просто законопроєкт, який перебуває на стадії розгляду Комітету. Надалі його можуть ухвалити, а можуть і відхилити.

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Що відомо про скасування покарання за дезертирство

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 11322, який передбачає вдосконалення кримінальної відповідальності за злочини проти порядку несення або проходження військової служби під час дії воєнного стану.

Законопроєкт пропонує звільнити від кримінальної відповідальності осіб, які вперше вчинили кримінальні правопорушення, передбачені статтями 407 (самовільне залишення військової частини або місця служби) та 408 (дезертирство) Кримінального кодексу України.

Для цього необхідно, щоб військовослужбовець до закінчення досудового розслідування добровільно заявив слідчому чи прокурору про намір повернутися до військової частини або місця служби для продовження служби.

Важливо! Звільнення від кримінальної відповідальності можливе лише за умови надання командиром військової частини письмової згоди на продовження служби таким військовослужбовцем.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що лише за період з січня по квітень 2024 року зареєстровано 10 584 кримінальних проваджень за статтею 407 та 7 306 проваджень за статтею 408. Загалом на сьогодні у провадженні органів досудового розслідування перебуває майже 19 тисяч кримінальних проваджень за скоєння військових кримінальних правопорушень.

Зауважимо, що чинне кримінальне законодавство не передбачає можливості звільнення військовослужбовців від кримінальної відповідальності за вперше вчинені правопорушення під час дії воєнного стану, навіть за умови щирого каяття та бажання повернутися до служби.

ДБР орієнтується на повернення дезертирів до частин

Раніше директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов заявив, що їх відомство надає пріоритет поверненню військовослужбовців, які самовільно залишили місце служби, до їхніх частин, а не відкриттю кримінальних проваджень.

За його словами, метою є повернення бійців на бойові позиції, а не покращення статистики кримінальних справ. Сухачов зазначив, що Генштаб ЗСУ, військова служба правопорядку, СБУ та Нацполіція розробили ефективну схему, яка дозволяє швидко встановити місцеперебування військовослужбовців і повернути їх на службу.

Водночас представник ДБР Ольга Сапьян заявила, що основна задача зараз – мати сильну армію. Вона пояснила, що кримінальні провадження відкриваються за фактом, до розслідування залучаються відповідні фахівці та слідчі оперативні групи.

Дезертири виявляються за допомогою всього спектру методів ДБР, їх знаходять і повертають до військової частини. Вона підкреслила, що це робиться для укомплектування військових частин і для попередження військовослужбовців про наслідки порушення закону.