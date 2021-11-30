В Раде создали два новых межфракционных объединения – "Залізниця" и "Гальорка"

30 ноября 2021 , 11:48
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Источник:

24 канал

Александр Корниенко заявил, что в Верховной Раде создали два новых межфракционных объединения. По его словам, они будут называться "Залізниця України" и "Гальорка".

Об этом первый вице-спикер проинформировал во время заседания парламента, которое состоялось 30 ноября.

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Согласно статье 60-1 Регламента Верховной Рады Украины сообщаю о создании в Верховной Раде Украины IX созыва межфракционных депутатских объединений "Залізниця України" и "Гальорка",
– сказал он.

Александр Корниенко указал, что председателями там выбрали:

  • Николай Тищенко – "Залізниця України";
  • Сергей Власенко – "Гальорка".
Обратите внимание! Николай Тищенко ранее создал межфракционное объединение, которое назвали "Київ діє".

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Автор: Олег Васьків