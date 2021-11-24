В Раде засели ж*ды, – антивакцинаторы в Киеве отметились антисемитскими заявлениями

В Киеве противники вакцинации снова собрались на митинг. Во время акции звучали и антисемитские заявления.

Такие заявления произносил мужчина у стен Верховной Рады. В Объединенной еврейской общине возмутились из-за таких оскорблений.

К теме Антивакцинаторы вышли на марш в Киеве с QR-кодами партии Путина

В Верховной зраде засели ж*ды и они уничтожают народ Украины,

– говорил мужчина.

ОЕОУ обратилась в полицию Киева, чтобы там открыли производство по антисемитизму.

Митинг антивакцинаторов в Киеве

На митинге в столице заметили людей с плакатами, на которых были напечатаны QR-коды. Интересно, что в них была спрятана ссылка на сайт партии президента страны-агрессора Владимира Путина – "Единой России".

Демонстранты несли плакаты с надписями "Я – живой человек, а не товар. Скажи QR-кодам "нет", "Стоп QR-код".

На некоторых улицах Киева перекрыли движение, чтобы обезопасить участников антивакцинаторских протестов. Ограничения продолжались до 17:00.

В октябре 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине . Прежде всего документ определяет понятие "антисемитизма" и запрещает его. За нарушение требований предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность.

Отметим, что это уже не первый митинг антивакцинаторов за последнее время. Например, 3 ноября в Киеве тысячи антивакцинаторов собрались на акцию протеста. Они принесли плакаты с надписями о том, что вакцинация "зло", а они "защищают" свои права и своих детей.