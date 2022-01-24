В Раде заслушают Шмыгаля, Ляшко и Резникова

Верховная Рада заслушает премьер-министра Шмыгаля, главу МИД Ляшко и министра обороны Резникова. Докладывать нардепам они будут 28 января – во время часа вопросов к правительству.

Это предложил спикер Руслан Стефанчук во время согласительного совета. Нардепы поддержали это предложение председателя Верховной Рады единогласно.

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Чиновники будут докладывать о безопасности и борьбе с коронавирусом

Министр обороны Резников должен доложить о ситуации по безопасности на границе, прежде всего, говорится о скоплении российских войск. Глава Минздрава Ляшко расскажет, как Украина борется с пандемией коронавируса.

Будет отвечать на вопросы народных избранников и премьер Денис Шмыгаль. По словам Стефанчука, он будет докладывать об энергетической безопасности Украины.

Резникова вызвали на заседание фракции

Отметим, Алексей Резников будет отчитываться еще и на заседании фракции "Слуга народа" 24 января. Также будет докладывать перед нардепами главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сил теробороны ВСУ Юрий Галушкин.

Также "слуги народа" инициировали закрытую встречу руководства парламента и глав Минобороны и МИД. Причина – угроза полномасштабного вторжения России.

Угроза вторжения России на границе: последнее из новостей

На фоне угрозы вторжения России Литва и Латвия предоставят Украине американские переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

Североатлантический альянс принял решение отправить истребители и корабли в Восточную Европу.

В Евросоюзе подчеркнули, что в случае вторжения России будут немедленные санкции – это вопрос нескольких дней.

В Верховной Раде сообщили, что в Украине в случае необходимости можно мобилизовать 300-400 тысяч резервистов.

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