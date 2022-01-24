Це запропонував спікер Руслан Стефанчук під час погоджувальної ради. Нардепи підтримали таку пропозицію голови Верховної Ради одноголосно.

До теми Через агресію Росії "слуги" збираються на закриту зустріч із Міноборони та МЗС

Урядовці доповідатимуть про безпеку та боротьбу з коронавірусом

Міністр оборони Резніков має доповісти щодо безпекової ситуації на кордоні, насамперед, мовиться про скупчення російських військ. Глава МОЗ Ляшко розповість, як Україна бореться з пандемією коронавірусу.

Відповідатиме на питання народних обранців і прем'єр Денис Шмигаль. За словами Стефанчука, він доповідатиме про енергетичну безпеку України.

Резнікова викликали на засідання фракції

Зазначимо, Олексій Резніков звітуватиме ще й на засідання фракції "Слуга народу" 24 січня. Також доповідатиме перед нардепами і головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сил тероборони ЗСУ Юрій Галушкін.

Також "слуги народу" ініціювали закриту зустріч керівництва парламенту та глав Міноборони та МЗС. Причина – загроза повномасштабного вторгнення Росії.

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Загроза вторгнення Росії на кордоні: останнє з новин

На фоні загрози вторгнення Росії Литва та Латвія нададуть Україні американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

нададуть Україні американські переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger. Північноатлантичний альянс ухвалив рішення вислати винищувачі та кораблі у Східну Європу.

У Євросоюзі наголосили, що у разі вторгнення Росії будуть негайні санкції – це питання кількох днів.

У Верховній Раді повідомили, що в Україні у разі необхідності можна мобілізувати 300 – 400 тисяч резервістів.

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