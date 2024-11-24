Об этом рассказал адвокат Петр Портнягин российскому изданию URA, сообщает 24 Канал. По словам адвоката, россиянин не сразу понял, где постирал свою одежду.

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Некроз и разрушение костей после "ванны" с радиацией

Инцидент произошел после плавания, когда оккупант решил постирать вещи на борту корабля, не подозревая, что вода была радиоактивной.

Через несколько дней у него проявились тяжелые симптомы: некроз тканей и разрушение костей.

Оккупант из Екатеринбурга имеет значительный опыт службы в армии России. В 1990-х годах он получил ранение в голову, причем пулю так и не смогли удалить.

Кроме того, он служил на технически неисправном авианосце "Адмирал Кузнецов" и был на месте трагедии подводной лодки "Курск".

Во время войны против Украины он получил контузию и осколочные ранения. Сейчас его состояние настолько критическое, что оккупант планирует увольняться со службы по состоянию здоровья, сообщает адвокат.

К слову, российские военные более месяца находились в зоне отчуждения, где рыли окопы в Рыжем лесу. После того, как враг покинул Чернобыль, в Рыжем лесу зафиксировали аномально высокие показатели.