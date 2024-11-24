Про це розповів адвокат Петро Портнягін російському виданню URA, повідомляє 24 Канал. За словами адвоката, росіянин не одразу зрозумів, де виправ свій одяг.

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Некроз і руйнування кісток після "ванни" з радіацією

Інцидент стався після плавання, коли окупант вирішив випрати речі на борту корабля, не підозрюючи, що вода була радіоактивною.

Через кілька днів у нього проявилися важкі симптоми: некроз тканин та руйнування кісток.

Окупант із Єкатеринбурга має значний досвід служби в армії Росії. У 1990-х роках він отримав поранення в голову, причому кулю так і не змогли видалити.

Крім того, він служив на технічно несправному авіаносці "Адмірал Кузнєцов" і був на місці трагедії підводного човна "Курськ".

Під час війни проти України він отримав контузію та осколкові поранення. Зараз його стан настільки критичний, що окупант планує звільнятися зі служби за станом здоров'я, повідомляє адвокат.

До слова, російські військові понад місяць перебували у зоні відчуження, де рили окопи в Рудому лісі. Після того, як ворог покинув Чорнобиль, у Рудому лісі зафіксували аномально високі показники.