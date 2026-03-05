Радистку Нацгвардии приговорили к пожизненному лишению свободы из-за работы на генштаб России

Украинскую радистку приговорили к пожизненному лишению свободы за государственную измену. Во время службы женщина работала на россиян и передавала врагу информацию о подразделениях ПВО.

Киевский районный суд города Харькова признал женщину виновной в государственной измене. Об этом сообщил "Судебный Репортер", со ссылкой на приговор.

Что известно о радистке из Нацгвардии?

По данным следствия, в мае 2024 года женщина наладила постоянную связь с офицером главного управления генштаба России.

Она передавала ему информацию о сигналах боевого управления подразделений противовоздушной обороны и их расшифровке. Женщина также сообщала о перемещении украинской военной авиации в период с 19 по 29 мая 2024 года.

Российский офицер поручал радистке присылать фото служебного удостоверения и списков личного состава. В переписке она также оправдывала временную оккупацию территории Украины.

Обвиняемая в суде вину не признала и просила ее оправдать. Она заявила, что не знала, что общается с представителем России, потому что тот, по ее словам, пользовался украинским номером. Она также критиковала действия "Азова" и заявляла, что хочет вернуться в оккупированный Мариуполь.

Что еще известно об украинских предателях?