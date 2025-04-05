Ехал с семьей в авто: в Кривом Роге Россия убила 7-летнего Радислава

В результате российской атаки на Кривой Рог 4 апреля погиб 7-летний Радослав Яцко. В момент удара он вместе с семьей ехал на машине домой.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Telegram-канал "Свои. Кривой Рог".

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Что известно о погибшем Радославе

Стало известно, что одной из жертв российской атаки на Кривой Рог 4 апреля был Радослав Яцко. На момент смерти ему было всего лишь 7 лет.

В момент взрыва Радислав сидел за папой, весь удар пришелся на него. Мальчик погиб,

– говорится в сообщении.

Радослав Яцко / Фото "Свои. Кривой Рог"

В каком состоянии семья мальчика

Известно, что отец мальчика Родион сейчас находится в больнице. У него контузия, многочисленные ранения и поражения глаз.

Также пострадала мама Анна с 8-месячной дочерью Аделиной. К сожалению, девочку порезало обломками. Они будут проходить лечение дома. Кроме того, пострадала их бабушка, которая тоже была в авто в момент удара. Она также находится в больнице.

Радослав с семьей / Фото "Свои. Кривой Рог"