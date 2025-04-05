Повідомляє 24 Канал з посиланням на Telegram-канал "Свої. Кривий Ріг".
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Що відомо про загиблого Радослава
Стало відомо, що однією з жертв російської атаки на Кривий Ріг 4 квітня був Радослав Яцко. На момент смерті йому було всього лише 7 років.
У момент вибуху Радислав сидів за татом, весь удар прийшовся на нього. Хлопчик загинув,
– йдеться у повідомленні.
Радослав Яцко / Фото "Свої. Кривий Ріг"
В якому стані родина хлопчика
Відомо, що батько хлопчика Родіон наразі перебуває у лікарні. У нього контузія, численні поранення та ураження очей.
Також постраждала мама Анна з 8-місячною донькою Аделіною. На жаль, дівчинку порізало уламками. Вони будуть проходити лікування вдома. Крім того, постраждала їхня бабуся, яка теж була в авто в момент удару. Вона також перебуває у лікарні.
Радослав з родиною / Фото "Свої. Кривий Ріг"