МИД Польши призвал прекратить помогать украинским беженцам, чтобы они шли воевать

Глава МИД Польши заявил, что страны ЕС снижают мобилизационный потенциал Украины, выплачивая помощь беженцам. Мол, это стимулирует их не возвращаться домой.

Радослав Сикровский сказал, что Украине сейчас прежде всего нужна военная техника и новый закон о мобилизации.

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Сикорский считает, что беженцам из Украины не стоит предоставлять дополнительные выплаты

Министр иностранных дел Польши сказал, что в его стране украинские беженцы не получают социальной помощи – исключительно 200 евро в месяц на каждого ребенка.

По его словам, дополнительные выплаты в других странах лишь стимулируют украинцев не возвращаться домой.

Если они находятся под защитой ЕС как беженцы, они получают 200 евро в месяц на каждого ребенка, зачисленного в польскую систему. В Западной Европе они получают другие пособия. Это является финансовым стимулом для молодых мужчин и женщин, которые могли бы вернуться домой, чтобы защищать свою страну. Мы не должны субсидировать неповиновение,

– сказал Сикорский.

Чиновник считает, что таким образом западные страны снижают мобилизационный потенциал Украины.

Очевидно, что задержка Конгресса США с принятием пакета помощи была печальной, но и задержка украинцев с принятием закона о мобилизации тоже. А мы снижаем мобилизационный потенциал, выплачивая помощь украинским беженцам,

– сказал он.

К слову, ранее польские пограничники сообщили, что украинских детей в возрасте до 13 лет не впустят повторно на территорию Польши, если они не будут иметь электронного документа Diia.pl.