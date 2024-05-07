Израиль захватил КПП Рафах в Секторе Газа: чего добивается Тель-Авив

Ночью ЦАХАЛ нанес удары по целям ХАМАС в Рафахе на юге Сектора Газа. Теперь стало известно, что Израиль полностью контролирует палестинскую сторону этого КПП, который отделяет Сектор Газа от Египта.

Важно отметить, что это единственный сухопутный пункт, через который палестинцы Газы были связаны с внешним миром, минуя Израиль.

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Израильские танки вошли в Рафах

В результате ночных ударов Армия обороны Израиля уничтожила более 150 целей ХАМАС, ликвидировала по меньшей мере 20 боевиков и разрушила шахты.

Впоследствии стало известно, что КПП "Рафах" находится под властью Израиля, который она не контролировала с 2005 года.

КПП теперь отрезан от дороги Салах-ад-Дин в восточном Рафахе, которую также захватили израильские военные во время ночного наступления.

ЦАХАЛ в Рафахе / Фото Армия обороны Израиля

Как пишет CNN, Израиль сообщил США о своих планах эвакуировать районы в восточной части Рафаха и провести операцию до телефонного разговора между президентом Джо Байденом и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, которая состоялась в понедельник.

Отмечается, что Тель-Авив осуществит "очень ограниченную операцию", а не "масштабное вторжение", как запланировал.

По данным Axios, США приостановили поставки боеприпасов американского производства армии Израиля. пытаясь остановить наступление в Рафасе.

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