Ирак и Франция почти договорились о поставках истребителей Rafale: когда может состояться сделка

Ирак и Франция могут подписать контракт на поставку 14 истребителей Rafale F4 для Воздушных сил Ирака. Переговоры между сторонами ведутся с 2022 года, а их завершение ожидается уже в ближайшее время, хотя точные сроки пока не определены.

Истребители помогут усилить оборонительную способность Ирака. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на французское авиационное издание Avions Legendaires.

Смотрите также Генерал-лейтенант США озвучил, что Украина должна учесть для улучшения Воздушных сил

Что известно о сделке?

По данным издания, речь идет о закупке десяти одноместных Rafale C и четырех двухместных Rafale B. Кроме самих самолетов, переговоры охватывают возможные поставки современных ракет класса "воздух – воздух" Mica NG и Meteor, а также высокоточных авиабомб для поражения наземных целей. Соглашение могут подписать в 2026 году.

Новые истребители должны существенно усилить способности иракских Воздушных сил, в частности в части контроля воздушного пространства и сдерживания потенциальных угроз. В то же время решение в пользу Rafale объясняют и опытом совместных учений иракских и французских пилотов, во время которых французские самолеты демонстрировали заметное преимущество над имеющимися в Ираке F-16IQ.

Обратите внимание! Авионика и системы РЭБ иракских F-16IQ значительно уступают стандартным моделям F-16. Это ограничение было введено из-за беспокойства Израиля относительно боевых возможностей Ирака, поэтому США продали самолеты с минимальными возможностями, способными только поражать наземные цели.

Что известно о планах Украины усилить собственную авиацию?