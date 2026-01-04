Винищувачі допоможуть підсилити оборонну здатність Іраку. Про це пише 24 Канал з посиланням французьке авіаційне видання Avions Legendaires.

Що відомо про угоду?

За даними видання, йдеться про закупівлю десяти одномісних Rafale C та чотирьох двомісних Rafale B. Окрім самих літаків, переговори охоплюють можливе постачання сучасних ракет класу "повітря – повітря" Mica NG та Meteor, а також високоточних авіабомб для ураження наземних цілей. Угоду можуть підписати у 2026 році.

Нові винищувачі мають суттєво посилити спроможності іракських Повітряних сил, зокрема в частині контролю повітряного простору та стримування потенційних загроз. Водночас рішення на користь Rafale пояснюють і досвідом спільних навчань іракських та французьких пілотів, під час яких французькі літаки демонстрували помітну перевагу над наявними в Іраку F-16IQ.

Зверніть увагу! Авіоніка та системи РЕБ іракських F-16IQ значно поступаються стандартним моделям F-16. Це обмеження було введено через занепокоєння Ізраїлю щодо бойових можливостей Іраку, тому США продали літаки з мінімальними можливостями, здатними лише уражати наземні цілі.

