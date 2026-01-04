Истребители помогут усилить оборонительную способность Ирака. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на французское авиационное издание Avions Legendaires.
Что известно о сделке?
По данным издания, речь идет о закупке десяти одноместных Rafale C и четырех двухместных Rafale B. Кроме самих самолетов, переговоры охватывают возможные поставки современных ракет класса "воздух – воздух" Mica NG и Meteor, а также высокоточных авиабомб для поражения наземных целей. Соглашение могут подписать в 2026 году.
Новые истребители должны существенно усилить способности иракских Воздушных сил, в частности в части контроля воздушного пространства и сдерживания потенциальных угроз. В то же время решение в пользу Rafale объясняют и опытом совместных учений иракских и французских пилотов, во время которых французские самолеты демонстрировали заметное преимущество над имеющимися в Ираке F-16IQ.
Обратите внимание! Авионика и системы РЭБ иракских F-16IQ значительно уступают стандартным моделям F-16. Это ограничение было введено из-за беспокойства Израиля относительно боевых возможностей Ирака, поэтому США продали самолеты с минимальными возможностями, способными только поражать наземные цели.
Что известно о планах Украины усилить собственную авиацию?
Украина планирует закупить шведские истребители Gripen для усиления обороноспособности, поскольку F-16 недостаточно из-за блокировки оружия США. Gripen могут нести различное вооружение, работать в паре с другими самолетами и комплексами,
Украина и Франция подписали соглашение на закупку 100 самолетов Rafale F4, которые имеют определенные преимущества по сравнению с F-16 и Gripen. Rafale имеет реальный боевой опыт и совместимость с ракетами НАТО, тогда как Gripen практически не имеет боевого опыта.
Министр обороны Бельгии Тео Франкен подтвердил, что Украина получит все обещанные истребители F-16 после подготовки пилотов и технических процедур. Обучение пилотов занимает месяц, поэтому самолеты не сразу отправят в Украину.