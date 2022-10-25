Рафинированный абсурд, – политолог о последних странных призывах Макрона

Накануне Эммануэль Макрон призвал Папу Римского пообщаться с Джо Байденом, патриархом Кириллом и Владимиром Путиным. Мол, это позволит как можно скорее закончить войну.

По его мнению, США должны принять участие в переговорах, чтобы ускорить наступление мира в Украине. Как утверждает политолог Валентин Гладких, это бессмыслица. Об этом он сказал в эфире 24 канала.

Макрон хочет разговаривать с Путиным даже после массированных ракетных атак по Украине.

Возможно, он просто хочет попиариться, чтобы на него обратили внимание, ведь он тоже выступает с какими-то миротворческими усилиями. Это рафинированный абсурд. На дворе 21 века. США, Украина и даже Россия – это светские государства. Я склонен думать, что там не влияние церкви на государство, а наоборот – влияние государства на церковь является определяющим,

– подчеркнул политолог.

Заявление Макрона не повлияет на динамику процесса

Гладких уверяет, что заявление Макрона бессмысленно, и оно никак не повлияет на динамику процесса. Любопытно, что французский лидер пытается усадить именно американского и российского президентов за стол переговоров. Это несколько напоминает кремлевские тезисы о том, что в Украине воюют американцы, так что договариваться о мире должны американская и российская стороны.

"Такая интерпретация деструктивна, поэтому она и не будет иметь никаких последствий и влияния. Есть огромная инерция. Очень трудно было сдвинуть этот процесс с мертвой точки, Но после того, как он сдвинулся, остановить его будет более, чем сложно", – считает политолог.

Сам себе противоречит

После того, как ВСУ освободили Харьковскую область, и были обнаружены очередные военные преступления россиян, Макрон говорил, что не может быть установлен мир без восстановления справедливости. "А справедливость не может быть восстановлена без наказания виновников. И как это? Удавку наложат на тех людей, которые убивали, пытали и насиловали? Как он себе видит эту ответственность?", – отмечает Гладких.

Политолог акцентирует, что у Макрона есть свои избиратели, а во Франции – свой внутриполитический процесс.

У него есть советники и политтехнологи, которые дают ему советы, как он должен реагировать на те или иные процессы или настроения, которые имеют место во французском обществе. Кто против мира? За мир быть очень хорошо. Разве плохо выступать против войны? Нет, выступать против войны очень классно. Это всегда выигрышная позиция, на этом он и спекулирует,

– утверждает Гладких.

Поддержку будут наращивать

В то же время, французский президент прекрасно понимает, что подобными спекуляциями и заявлениями проблема не решится. Именно поэтому мы наращиваем военно-техническую помощь Украине. Политолог подчеркнул, что мы можем и дальше рассчитывать на поддержку со стороны Запада. Однако государства, помогающие Украине, отмечает Гладких, уместнее называть партнерами, а не союзниками.

"Союзниками они гипотетически могут стать только тогда, когда мы с ними подпишем соответствующие соглашения. Если упомянуть Киевский договор безопасности, там действительно мы уже можем подписывать двусторонние соглашения, и они будут брать на себя определенные союзнические обязательства", – пояснил политолог.

По его словам, сегодня помощь стран-партнеров можно расценивать как вынужденный акт доброй воли. Юридически они не обязаны были это делать, но они это делают.

Правильно сказал Зеленский, что это не акт благотворительности, а инвестиции европейских государств и государств-членов НАТО в собственную безопасность. Сегодня Украина, защищая свою территориальную целостность и государственный суверенитет, одновременно решает целый ряд задач безопасности, которые актуальны не только для Европы. И это тоже нужно осознавать,

– подытожил Валентин Гладких.

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Франция увеличит военную помощь Украине: что известно

10 октября Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. Президент Франции Макрон срочно позвонил по телефону Владимиру Зеленскому. Сообщается, что Макрон выразил чрезвычайную обеспокоенность тем, что удары привели к жертвам среди гражданского населения. Кроме того, лидер пообещал, что Франция увеличит поддержку Украины в ответ на нужды Киева. В частности, речь идет о военном оборудовании.