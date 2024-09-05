Фронт стабилизировался, – в ВСУ рассказали, что происходит на Покровском направлении

Украинские военные проводят контрудары и уничтожают врага на Покровском направлении, где наконец удалось стабилизировать фронт. Это сделали, когда еще была горячая ситуация.

Тогда многие говорили, что якобы Покровск сдали. Однако, как видим, положение контролируемое. Офицер 59 отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал 24 Каналу, что происходит на Покровском направлении.

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О потерях врага

"Фронт действительно стабилизировался. И это я говорил, когда было очень горячо и никто в это не верил. Многие кричали, мол, "все, Покровск сдали, ничего и никого нет". Видя это все изнутри и принимая в этом участие, скажу, что у нас нет другого выбора, кроме как стоять на защите своей страны", – отметил Сергей Цехоцкий.

Силам обороны удалось приостановить врага, который преобладает в личном составе и технике, что оккупанты пытались привлекать к штурмовым действиям. Однако украинские воины их остановили и посеяли панику.

Только за 4 сентября подразделения 59 ОМПБр ликвидировали 101 противника, а в ночь на 5 сентября – еще 40. Наши защитники используют много FPV-дронов и беспилотников типа "Крыло". Они уничтожают все, куда могут дотянуться.

Сейчас россияне активизировались на Кураховском направлении. Однако в местах, где враг начинает больше и быстрее шевелиться, украинские защитники имеют гораздо более серьезные цифры уничтожения оккупантов.

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В Генштабе сообщили, что на Покровском направлении воины отбили 52 штурма и атаки, захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей. На Кураховском направлении враг 46 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте