Из земли торчит ракета: под Киевом фермер прямо в поле обнаружил обломки С-300
Источник:ГСЧС
В Киевской области фермер обнаружил обломки ракеты С-300. Это произошло, когда мужчина работал на поле.
На место прибыли пиротехники, которые нивелировали остатки этой ракеты. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
К теме Обломки упали в 5 районах: Киевская ОГА о последствиях ночной атаки
Что известно о находке обломков С-300 под Киевом
Спасатели рассказали, что находку обнаружил мужчина в Бориспольском районе Киевской области. Обломки С-300 находились в поле, когда там работал фермер.
На место происшествия прибыли саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, которые подтвердили, что это безопасные остатки зенитно-ракетной системы,
– отметили в службе.
Обломки С-300 обнаружили в Киевской области / Фото ГСЧС Украины
Далее пиротехники оперативно изъяли остатки ракеты, обеспечив нормальные условия для дальнейшей работы на поле.
Важно! Оперативную информацию о последних событиях в Украине вы можете найти в телеграмме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!
К слову, в Киеве из-за падения обломков "Шахеда" вспыхнул пожар в многоэтажном доме. Пострадавших из-за этого инцидента не было, возгорание ликвидировали спасатели.