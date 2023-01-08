Россия не может противодействовать, – военный эксперт назвал преимущества ATACMS

Если Украина получит ракеты ATACMS дальностью на 300 километров, то это будет революционное решение. ВСУ смогут еще больше кошмарить логистику оккупантов.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. Некоторые аналитики считают, что на следующей встрече в формате "Рамштайн", которая состоится 20 января, союзники согласуют передачу ракет ATACMS.

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По словам Нарожного, этот вопрос чисто политический. Он склоняется к тому, что следующий "Рамштайн" будет обычной встречей, где не будут приниматься революционные решения по войне в Украине.

Что будет, если ВСУ таки получат ATACMS

Как отметил Нарожный, ВСУ сразу после получения ATACMS смогут применять их по врагу. Ведь у военных есть большое количество пусковых установок. А запуск ракет GMLRS на 70 – 80 км практически никак не отличается от ATACMS.

Россияне не могут сбивать ракеты GLMRS. Однако они определенным образом адаптировались к ним. Теперь основные склады боеприпасов захватчики обустраивают в 100 километровой зоне от линии фронта.

Если получим ATACMS, то сможем еще больше уничтожать логистику россиян. Сейчас у них логистическое плечо около 100 км до передовой. Тогда они будут вынуждены перемещать все на 300 км. А это, условно, в 10 раз замедлит логистику оккупантов,

– считает Нарожный.

Нарожный рассказал об особенностях ракет ATACMS: смотрите видео

В России нет систем ПВО и ПРО, которые могли бы эффективно работать против GLMRS и ATACMS. Эти ракеты летят по квазибалистической траектории – поднимаются на высоту в 24 километра, а затем "камнем" летят вниз.

Нарожный подчеркнул, что решение о передаче ATACMS было бы революцией для этой войны. Это можно сравнить, как если бы Запад передал сотни танков Leopard.

Запад продолжает поддерживать Украину