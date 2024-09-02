Исследователи нашли вероятное место запуска российской ракеты "Буревестник" с ядерной установкой

Двое американских исследователей заявили, что они определили вероятное место размещения в России новой ядерной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной силовой установкой.

Ранее российский диктатор Владимир Путин называл эту ракету "непобедимой". По его словам, оружие якобы "имеет почти неограниченный радиус действия и может обходить американские системы ПВО". В НАТО эту ракету назвали SSC-X-9 Skyfall.

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Где находится вероятная пусковая площадка

Используя спутниковые снимки, сделанные 26 июля Planet Labs, исследователи определили строительный проект, который примыкает к хранилищу ядерных боеголовок, известного под двумя названиями – Вологда-20 и Чебсара, как потенциальное место для размещения новой ракеты. Объект расположен в 475 километрах к северу от Москвы.

Декер Эвелет, аналитик исследовательской и аналитической организации CNA, определил, по его оценке, девять строящихся горизонтальных стартовых площадок. По его словам, они расположены тремя группами и огорожены земляными валами, которые должны защитить от атаки или от детонации на одной из площадок в результате случайного взрыва на другой.

Земляные валы соединены дорогами с домами, в которых, как считает Эвелет, могут обслуживать ракеты и их компоненты, а также комплекс из пяти бункеров для хранения ядерных боеголовок.

Это место предназначено для большой стационарной ракетной системы, и единственной большой стационарной ракетной системой, которую они (россияне, – 24 Канал) сейчас разрабатывают, является Skyfall,

– сказал Эвелет.

К слову, ранее появлялась информация, что в России, вероятно, готовятся к испытаниям ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем. Тогда в разведке предполагали, что это может быть очередной демонстрацией, которая ориентирована на российское население.