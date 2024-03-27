С акцентом на столицу, – Гуменюк предупредила о точечном терроре, какой может осуществить Россия

Российская армия во время атаки по Украине может использовать ракеты "Циркон" с повышенной дальностью. Поэтому воздушная тревога при применении баллистики с юга будет распространяться вплоть до Киевской области.

Таким образом оккупанты хотят нанести точечный террор по украинской столице. Об этом в эфире телемарафона спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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Гуменюк сказала о точечном терроре, который может осуществить Россия

Полковник отметила, что несколько десятков ракет "Циркон" с повышенной дальностью у врага есть в накоплении. В частности, они могут быть расположены на милитари хабе типа аннексированного украинского полуострова Крым.

И он (враг – 24 Канал) может продолжать время от времени точечный террор с акцентом, в том числе, на столицу,

– отметила Гуменюк.

Пресс-секретарь также добавила, что сейчас для врага приоритетным остается способ террористического давления. Поэтому когда есть угроза баллистического вооружения с юга, то обычно на карте воздушных тревог "краснеют" южные и юго-восточные регионы нашего государства.

На юге ликвидируют последствия вражеских атак

Гуменюк также отметила, что 26 марта прошел в устранении последствий предыдущей атаки. Ведь враг ударил ракетами с интервалом.

"Опять зафиксирован двойной удар с использованием алгоритма прибытия на место удара экстренных служб и попыткой нанести двойные потери, но алгоритм действия экстренных служб откорректирован с учетом коварной тактики врага", – подчеркнула военная.

Она также сообщила, что количество раненых от предыдущего удара на Одессу возросло до десяти. В частности, люди обращались за помощью от острой реакции на стресс до осколочных и осколочных ранений.

В то же время Гуменюк отметила, что враг продолжает применять баллистику в частности не только по южным регионам. По мнению полковника, это говорит, что "доведенный до определенной степени отчаяния он вынужден применять уже резервные средства, которые будут за собой вести так называемую победу в тылах".

Также Гуменюк отметила, что сейчас продолжается террор гражданского населения, по прифронтовым территориям Херсонской области враг продолжает обстреливать населенные пункты и вернулся к тактике применения управляемых авиабомб. Поэтому украинские военные должны перестроить систему обороны так, чтобы "вражеская авиация вновь имела опасения на этом направлении".