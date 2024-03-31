Представитель Украинской добровольческой армии “Юг” Сергей Братчук рассказал 24 Каналу, что сейчас в Черном море нет ракетоносцев, кроме "Циклона", который даже не прошел тестовые испытания. Все остальные ракетоносцы сейчас находятся в Новороссийске.

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Россияне придумали новый способ для запуска ракет

Сейчас в Черном нет ракетоносителей на боевом дежурстве. Враг пытается обезопасить их от возможных ударов Сил обороны.

По поводу запуска "Цирконов", то враг планировал делать это именно с морской платформы. Но сейчас он такой возможности не имеет, поэтому придумал другой механизм.

Происходили соответствующие исследования, испытания, и, судя по тому, что "Цирконы" запускают, то врагу удалось пристроить определенные пусковые установки, так называемые наземные контейнеры для того, чтобы осуществлять пуски именно этих ракет,

– рассказал Сергей Братчук.

Возможно, враг приспособил свои зенитно-ракетные комплексы "Бастион", из которых выходят ракеты "Оникс", под пуски "Цирконов". Но украинские инженеры, вероятно, также провели свои исследования и готовят противодействие к новым вызовам.

Стоит заметить, что баллистика, которая летит из Крыма, создает особую угрозу для южных регионов, в частности Одессы. Соответствующие структуры нарабатывают решения. Ведь баллистика – это то, что очень донимает, потому что ее невозможно сбить.

Итак, вопрос поставки систем противовоздушной обороны на Юг в частности в Одессу и Одесский регион сегодня очень актуален.

Россия использовала ракеты "Циркон": что известно