Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що наразі у Чорному морі немає ракетоносців, окрім "Циклона", який навіть не пройшов тестові випробування. Всі інші ракетоносці зараз перебувають у Новоросійську.
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Росіяни придумали новий спосіб для запуску ракет
Наразі у Чорному немає ракетоносіїв на бойовому чергуванні. Ворог намагається убезпечити їх від можливих ударів Сил оборони.
Щодо запуску "Цирконів", то ворог планував робити це саме з морської платформи. Але зараз він такої змоги не має, тому придумав інший механізм.
Відбувалися відповідні дослідження, іспити, й, судячи з того, що "Циркони" запускають, то ворогу вдалося прилаштувати певні пускові установки, так звані наземні контейнери для того, щоб здійснювати пуски саме цих ракет,
– розповів Сергій Братчук.
Можливо, ворог пристосував свої зенітно-ракетні комплекси "Бастіон", з яких виходять ракети "Онікс", під пуски "Цирконів". Але українські інженери, ймовірно, також провели свої дослідження та готують протидію до нових викликів.
Варто зауважити, що балістика, яка летить з Криму, створює особливу загрозу для південних регіонів, зокрема Одеси. Відповідні структури напрацьовують рішення. Адже балістика – це те, що дуже дошкулює, бо її неможливо збити.
Отже, питання постачання систем протиповітряної оборони на Південь зокрема в Одесу та Одеський регіон сьогодні дуже актуальне.
Росія використала ракети "Циркон": що відомо
- У Повітряних силах повідомили, що ворог накопичив ці ракети у Криму. Відтак найбільша небезпека зберігається для Півдня України. З баз на окупованому півострові окупанти можуть обстрілювати Одесу. Також росіяни використовують літаки, тому ударів можна очікувати з різних сторін.
- "Циркон" є гіперзвуковою ракетою, яка може долетіти до українських міст за кілька хвилин. Найшвидше вона опиниться в Одесі, Миколаєві, Херсоні – менше, ніж за 1 хвилину. В Києві, Харкові, Дніпрі – приблизно за 3, а найдовше летітиме до Львова. Для цього знадобиться понад 5 хвилин.
- Використання саме "Цирконів" свідчить про те, що окупантам не вистачає інших видів озброєння. Тому вони змушені запускати настільки дорогі й складні ракети. Також ворог може проводити подібні атаки, щоб перевірити українську протиповітряну оборону.