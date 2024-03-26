К большому сожалению, Украина стала для врага полигоном, на котором он испытывает свое вооружение. Такое мнение 24 Каналу высказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков, добавив, что так можно объяснить, почему Россия ударила по Украине настолько ценной ракетой.

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В чем особенность ракеты "Циркон"

Враг уже применял ее для ударов, но тогда обломки ракеты были очень фрагментированы. Теперь значительная часть сохранена, поэтому можно будет провести тщательный анализ. Но уже известно, что речь идет о гиперзвуковом оружии, которое имеет гиперзвуковой прямоточный реактивный двигатель.

В отличие от "Кинжала", который просто разгоняется до гиперзвуковых скоростей, но не может их поддерживать, Циркон является более высокотехнологичной ракетой с новым типом двигателя.

Циркон может поддерживать гиперзвуковую скорость в 5,5 махов во время маршевого участка полета, то есть это ракета совсем другого уровня. Важный аспект в том, что Россия вложила огромные средства в ее разработку, огромные ресурсы, время, деньги, а Украина стала для нее испытательным полигоном,

– рассказал Олег Катков.

Кремль разрабатывал эту ракету еще до начала полномасштабной войны для поражения кораблей США и других стран НАТО. В то же время было доказано, что "Циркон" можно сбить теми средствами, которые есть в Воздушных силах Украины. Вероятно, говорится о системах Patriot и SAMP/T.

Напомню, что эти комплексы относится к самому низкому, в странах НАТО, противоракетному уровню обороны. Есть другие, значительно выше системы, в частности наземные, зенитные, которые имеют лучшие параметры. Но даже Patriot достаточно, чтобы продемонстрировать уничтожение ракеты "Циркон",

– отметил Олег Катков.

Поэтому, даже несмотря на даже то, что враг вложил огромные ресурсы в ракету, – это не позволяет ему надеяться, что она выполнит свою задачу в случае войны против НАТО.

Например, ракеты "Кинжал" создавали под аналогичные цели – прорыв противоракетной обороны, но случаи его сбивания уже стали статистикой. Тогда в России начали убеждать, что это якобы не настоящая гиперзвуковая ракета, а вот "Циркон" вроде бы действительно никто не сможет перехватить. Однако, как видим, все совсем не так.

На мой взгляд, следует ожидать очередной зачистки среди ученых, инженеров, конструкторов, которые занимали этой темой, как это было и после "Кинжала",

– добавил главный редактор издания Defense Express.

Могут ли россияне улучшить "Циркон"

Если говорить о других видах дальнобойного ракетного вооружения, то, очевидно, что "Циркон" выпускают в значительно меньшем количестве. Надо понимать, что он базово очень дорогой, стоит значительно дороже, чем "Кинжал". Его называют вершиной российских военных технологий.

Ракета разгоняется до огромных скоростей и удерживает их постоянно. Сначала "Циркон" запускается, набирает высоту благодаря твердотопливному ускорителю, а после этого включается двигатель, ракета разгоняется до 5,5 махов и эта скорость поддерживается,

– заметил Катков.

Когда ракета заходит на цель, есть ускорение до 7,5 махов, но все это учитывая открытую информацию. Ведь не было возможности следить за ракетой на полигоне. Когда "Циркон" входит в более плотные слои атмосферы, скорость уменьшается до 4,5 махов,

Это огромные нагрузки. Для того, чтобы выдержать такие температурные нагрузки, ракета обложена специальными покрытиями, панелями, элементами. Ракета очень дорогая, значительно дороже любой другой, которая есть в России, поэтому, очевидно, не будет говориться о производстве десятков в день,

– сказал Катков.

Что касается модернизации ракеты, то враг точно знает, что два "Циркона" были сбиты. Такая информация появилась в публичном доступе, есть фото, которые это подтверждают. Итак, россияне вынуждены признать, что разработка, в которую вложены огромные ресурсы и которая уже принята на вооружение – не соответствует своим тактико-техническим характеристикам.

Более того, для того, чтобы "Циркон" взяли на вооружение, он должен был пройти все возможные утверждения от ответственных лиц. Теперь россиянам надо признать свои ошибки.

Возникнут вопросы и не только к минобороны, которое приняло небоеспособную ракету. Говорится о том, что кто-то "подтасовывал" результаты испытаний на полигонах, кто-то среди разработчиков, конструкторов декларировал, что эта ракета выполняет задачи, которых на самом деле делать не может,

– подчеркнул Катков.

Тогда начнется процесс признания ошибок, который в России никто не любит, ведь это означает снятие с должностей, или даже смерть при очень странных обстоятельствах. Хотя для страны-агрессора уже стало привычным не делать выводы, а делать вид, что якобы все движется согласно плану.

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