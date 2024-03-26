На превеликий жаль, Україна стала для ворога полігоном, на якому він випробовує своє озброєння. Таку думку 24 Каналу висловив головний редактор видання Defense Express Олег Катков, додавши, що так можна пояснити, чому Росія вдарила по Україні настільки коштовною ракетою.

До теми Морський "Кинджал": що відомо про російські ракети "Циркон", якими могли вдарити по Києву

У чому особливість ракети "Циркон"

Ворог уже застосовував її для ударів у лютому 2024 року, але тоді уламки ракети були дуже фрагментовані. Тепер значна частина збережена, тому можна буде провести ретельний аналіз. Але вже відомо, що мовиться про гіперзвукову зброю, яка має гіперзвуковий прямоточний реактивний двигун.

На відміну від "Кинджала", який просто розганяється до гіперзвукових швидкостей, але не може їх підтримувати, Циркон є більш високотехнологічною ракетою з новим типом двигуна.

Циркон може підтримувати гіперзвукову швидкість у 5,5 махів під час маршової ділянки польоту, тобто це ракета зовсім іншого рівня. Важливий аспект в тому, що Росія вклала величезні кошти в її розробку, величезні ресурси, час, гроші, а Україна стала для неї випробувальним полігоном,

– розповів Олег Катков.

Кремль розробляв цю ракету ще до початку повномасштабної війни для ураження кораблів США та інших країн НАТО. Водночас було доведено, що "Циркон" можна збити тими засобами, які є у Повітряних силах України. Ймовірно, мовиться про системи Patriot і SAMP/T.

Нагадаю, що ці комплекси належить до найнижчого, у країнах НАТО, протиракетного рівня оборони. Є інші, значно вищі системи, зокрема наземні, зенітні, які мають кращі параметри. Але навіть Patriot достатньо, щоб продемонструвати знищення ракети "Циркон",

– зауважив Олег Катков.

Відтак, навіть попри навіть те, що ворог вклав величезні ресурси у ракету, – це не дозволяє йому сподіватися, що вона виконає своє завдання у випадку війни проти НАТО.

Наприклад, ракети "Кинджал" створювали під аналогічні цілі – прорив протиракетної оборони, але випадки його збиття вже стали статистикою. Тоді у Росії почали переконувати, що це нібито не справжня гіперзвукова ракета, а от "Циркон" начебто справді ніхто не зможе перехопити. Однак, як бачимо, все зовсім не так.

На мій погляд, слід очікувати чергової зачистки серед науковців, інженерів, конструкторів, які займалися цією темою, як це було і після "Кинджалу",

– додав головний редактор видання Defense Express.

Чи можуть росіяни покращити "Циркон"

Якщо говорити про інші види далекобійного ракетного озброєння, то, очевидно, що "Циркон" випускають у значно меншій кількості. Треба розуміти, що він базово дуже дорогий, коштує значно дорожче, ніж "Кинджал". Його називають вершиною російських військових технологій.

Ракета розганяється до величезних швидкостей та утримує їх постійно. Спочатку "Циркон" запускається, набирає висоту завдяки твердопаливному прискорювачу, а після цього вмикається двигун, ракета розганяється до 5,5 махів і ця швидкість підтримується,

– зауважив Катков.

Коли ракета заходить на ціль, є пришвидшення до 7,5 махів, але все це з огляду на відкриту інформацію. Адже не було можливості стежити за ракетою на полігоні. Коли "Циркон" входить у плотніші шари атмосфери, швидкість зменшується до 4,5 махів,

Це величезні навантаження. Для того, щоб витримати такі температурні навантаження, ракета обкладена спеціальними покриттями, панелями, елементами. Ракета дуже дорога, значно дорожча за будь-яку іншу, яка є у Росії, тому, вочевидь, не буде мовитись про виробництво десятків на день,

– сказав Катков.

Щодо модернізації ракети, то ворог точно знає, що два "Циркони" були збиті. Така інформація з'явилася у публічному доступі, є фото, які це підтверджують. Тому росіяни змушені визнати, що розробка, у яку вкладені величезні ресурси та яка вже прийняття на озброєння – не відповідає своїм тактико-технічним характеристикам.

Ба більше, для того, щоб "Циркон" взяли на озброєння, він мав пройти всі можливі затвердження від відповідальних осіб. Тепер росіянам треба визнати свої помилки.

Виникнуть питання і не лише до міноборони, яке прийняло небоєздатну ракету. Мовиться про те, що хтось "підтасовував" результати випробувань на полігонах, хтось серед розробників, конструкторів декларував, що ця ракета виконує завдання, яких насправді робити не може,

– наголосив Катков.

Тоді почнеться процес визнання помилок, який у Росії ніхто не любить, бо це означає зняття з посад, або навіть смерть за дуже дивних обставин. Хоча для країни-агресорки вже стало звичним не робити висновки, а вдавати нібито все рухається згідно з планом.

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