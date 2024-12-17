Новая ракета "Пекло" даст ВСУ существенное преимущество при одном условии

Украина запустила серийное производство и уже создала 100 новых ракет-дронов "Пекло". Однако преимущество украинским военным на поле боя будет предоставлять вовсе не количество вооружения.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, заметив, что нашей стране нужно совершенствовать качество оружия собственного производства. На линии фронта ВСУ нужны боеприпасы, ракеты и защита с воздуха.

Смотрите также Сумма пересечет 100 миллиардов гривен: на покупку дронов выделили дополнительные средства

При каком условии новая ракета даст преимущество ВСУ

Военный эксперт отметил, что россияне будут сравнивать возможности Украины и свои. Если оккупанты поймут, что не могут противостоять украинскому усовершенствованному оружию, не смогут начать очередную войну.

Поэтому преимущество, по закону философии, будет тогда, когда количество перерастет в качество. Над этим нужно тяжело работать,

– подчеркнул Романенко.

Он подчеркнул, что Украине стоило с начала полномасштабного вторжения перевести экономику на военные рельсы.

Обратите внимание! Ракета-дрон "Пекло" появилась из идеи усовершенствовать беспилотники-камикадзе. Новое оружие будет занимать нишу дальнобойных дронов, но наличие реактивного двигателя и более развитой системы наведения дает ей право называться ракетой. Ракета-дрон "Пекло" может лететь со скоростью до 700 километров в час

В то же время наша страна не будет иметь какого-то оружия чрезвычайной силы и мощности. Даже наличие ядерного оружия, на примере Израиля, не застрахует Украину от войны.

Украине нужен разный спектр вооружения. Особое внимание нужно уделить боеприпасам, которые сильно влияют на ситуацию на поле боя, ведь артиллерия поражает 8 из 10 вражеских целей.

Важным также является преимущество в воздухе. Самолеты F-16, которые Украина уже получила от партнеров, должны не только сбивать воздушные цели, но и осуществлять поддержку сухопутных операций с неба.

Мы сейчас развиваемся. У нас есть производство ударных дронов, ракет-дронов ("Пекло" – 24 Канал). Думаю, на следующий год, по ракетной программе, мы разовьем и ракетные комплексы,

– добавил военный эксперт.