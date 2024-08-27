Новые вызовы для России: по каким целям сможет работать дрон-ракета "Паляница"

Украина разработала собственную ракету-дрон "Паляница". Пока деталей по этому оружию мало, но уже есть предположения, по каким целям она будет работать.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что, вероятнее всего, тут речь идет о беспилотнике с небольшой боеголовкой, который способен быстрее лететь, чем дрон самолетного типа.

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Какие цели сможет поразить "Паляница"

Как отметил Шарп, даже небольшой боеголовки будет достаточно для поражения не сильно укрепленных целей. Речь идет о складах боеприпасов, вражеских самолетах на взлетных полосах и в ангарах и тому подобное.

Несмотря на это, пока есть много вопросов, на которые нет ответов. Для точной оценки важно понимать, насколько массовым является производство ракеты-дрона "Паляница". Также насколько это оружие точное; может ли противодействовать средствам РЭБ; какие есть системы наведения. Понятно, что никто этого сообщать не будет. Это – секретная информация.

Интересная разработка. Но это не значит, что Россия не имеет средств противодействия. Есть системы ПВО, есть укрытия. Но это оружие заставит их столкнуться с новыми вызовами,

– подчеркнул Шарп.

Обратите внимание! Все, что известно о ракете-дроне "Паляница" – читайте в материале 24 Канала.