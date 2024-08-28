Изменит правила игры: Федоров ответил, сколько стоит ракета-дрон "Паляница"

Украина разработала собственное гибридное оружие "Паляница". Стоимость каждой такой ракеты-дрона составляет менее 1 миллиона долларов.

Владимир Зеленский заявил, что ракета-дрон "Паляница" была впервые успешно применена 24 августа, поразив военный объект врага на временно оккупированной территории. Президент также отметил, что ракет-дронов будет становиться больше.

Читайте также Новые вызовы для России: по каким целям сможет работать дрон-ракета "Паляница"

Сколько стоит ракета-дрон "Паляница"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, что следующим шагом будет расширение производства.

Я думаю, что это изменит правила игры, потому что мы сможем нанести удар там, где Россия сегодня этого не ожидает,

– сказал он в интервью.

Федоров из соображений безопасности отказался уточнить дальность и текущие поставки, но отметил, что участвует в проектах по разработке отечественных ракет с конца 2022 года.

По словам министра, каждая ракета стоит менее 1 миллиона долларов, и военные обращаются к частному сектору, чтобы еще больше снизить себестоимость производства. Федоров отметил, что частный рынок невероятно быстро генерирует решения.

Один из специалистов, участвовавших в проекте создания ракеты большой дальности, сказал, что это "совершенно новая разработка, с нуля", которая началась около 18 месяцев назад.

Это не продолжение старого советского проекта,

– сказал специалист на условиях анонимности для сохранения секретности.

По его словам, ракета имеет твердотопливный ускоритель, который ее разгоняет, а затем реактивный двигатель.

К слову, журналисты Defence Express предполагают, что "Паляница" могла применяться и раньше, до 24 августа, для ударов по временно оккупированным территориям.